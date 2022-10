London: Sanktionen gegen iranische Vertreter

London. Großbritannien hat Sanktionen gegen Irans sogenannte Moralpolizei wegen der Unterdrückung von Frauen und Mädchen verhängt. Die Polizeieinheit habe Arrestdrohungen und Gewalt angewendet, um zu kontrollieren, wie sich iranischen Frauen kleideten und in der Öffentlichkeit verhielten, begründete die Regierung in London am Montag die Maßnahme. Explizit verwies sie auf den Tod der 22jährigen Kurdin Mahsa Amini und die dadurch ausgelöste Protestwelle. Die von den Sanktionen Betroffenen dürfen somit nicht mehr nach Großbritannien einreisen, etwaige Vermögenswerte in Großbritannien werden zudem eingefroren. (Reuters/jW)