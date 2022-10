Putin trifft IAEA-Chef in St. Petersburg

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt an diesem Dienstag den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. »Der Präsident wird morgen Herrn Grossi in St. Petersburg treffen«, erklärte der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Montag. Das Treffen folgt auf wiederholten ukrainischen Beschuss des unter Kontrolle der russischen Armee stehenden Atomkraftwerks Saporischschja in den vergangenen Monaten. (AFP/jW)