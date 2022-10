Österreich: Van der Bellen bleibt Staatschef

Wien. Alexander Van der Bellen hat die Bundespräsidentenwahl in Österreich gewonnen. Der 78jährige kam laut vorläufigem Endergebnis am Sonntag auf 54,6 Prozent der Stimmen. Zwar sind noch nicht die voraussichtlich mehr als 800.000 Briefwahlstimmen berücksichtigt, aber Hochrechnungen des öffentlich-rechtlichen ORF gehen davon aus, dass der Amtsinhaber am Ende rund 56 Prozent Zustimmung erhält. Der Kandidat der rechten FPÖ, der 60jährige Walter Rosenkranz, erreicht laut Hochrechnungen rund 18 Prozent der Stimmen. (dpa/jW)