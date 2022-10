Haiti: Guterres will »Eingreiftruppe«

New York. Wegen der schlechten Sicherheits-, Gesundheits- und Versorgungslage in Haiti hat UN-Generalsekretär António Guterres eine internationale »Eingreiftruppe« in dem Land gefordert. »Ein oder mehrere Mitgliedstaaten könnten auf Einladung und in Zusammenarbeit mit der haitianischen Regierung bilateral tätig werden und so dringend eine schnelle Eingreiftruppe zur Unterstützung der haitianischen Polizei entsenden«, schrieb Guterres am Sonnabend in einem internen Brief an den UN-Sicherheitsrat, wie dpa am Montag meldete. Das Schreiben liegt der Nachrichtenagentur vor. (dpa/jW)