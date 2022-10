Litauen: Präsident bei Bundeswehr-Manöver

Rukla. Litauens Staatspräsident, Gitanas Nauseda, hat das erste Manöver der Bundeswehr-Brigade »zum verstärkten Schutz des Bündnispartners« an der NATO-Ostflanke besucht. In einer litauischen Militäruniform beobachtete das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes am Montag das Manöver »Fast Griffin«. Es wird von deutschen Soldaten gemeinsam mit litauischen Truppen auf dem Übungsplatz Gaiziunai nahe dem Stützpunkt Rukla abgehalten. Nauseda traf zuvor auch mit der Einsatzleitung und deutschen Offizieren zu Gesprächen zusammen. (dpa/jW)