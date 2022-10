Spritpreise steigen wieder deutlich an

München. Die Spritpreise ziehen wieder an: Diesel hat sich binnen einer Woche um elf Cent pro Liter verteuert. Auch Superbenzin legte deutlich zu, wie der ADAC am Montag mitteilte. Konkret kostete Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 2,121 Euro pro Liter. Das waren elf Cent mehr als eine Woche zuvor. Superbenzin der Sorte E10 kostete 1,933 Euro pro Liter, ein Plus von 5,4 Cent. (dpa/jW)