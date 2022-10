Cottbus: SPD-Kandidat gewinnt Stichwahl

Cottbus. Aus der überregional beachteten Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Cottbus ist der SPD-Kandidat am Sonntag als Sieger hervorgegangen. Tobias Schick erhielt 29.520 Stimmen (68,6 Prozent), wie aus dem von der Stadtverwaltung veröffentlichten vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Der Kandidat der AfD, Lars Schieske, kam demnach auf 13.483 Stimmen (31,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 55,2 Prozent. Nach dem ersten Wahlgang am 11. September hatten die Parteien Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und CDU zur Wahl von Schick aufgerufen. (jW)