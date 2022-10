Nord-Stream-Sabotage: Bundesanwalt ermittelt

Karlsruhe. Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gasröhren in der Ostsee ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Montag in Karlsruhe mit. Nach den Detonationen waren aus mehreren Lecks an den beiden Pipelines tagelang ununterbrochen große Mengen Gas ausgetreten. Zweck der Ermittlungen, die vom Bundeskriminalamt und der Bundespolizei durchgeführt werden, sei die Feststellung der Täter sowie der Tatmotive. Bereits vor einigen Tagen hatten Bundespolizei und Marine Ermittlungen vor Ort gestartet. Beamte seien »mit Unterstützung der Marine und dem Bundespolizeischiff ›BP 81-Potsdam‹ in die Ostsee auf Höhe der Insel Bornholm entsandt worden«, bestätigte die Behörde gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag. (dpa/Reuters/jW)