Wortschwall im Ausschuss

Ulrich Perrey/dpa Wolfgang Schmidt (rechts) vor Beginn der Sitzung des Ausschusses am Freitag im Gespräch mit dessen Vorsitzendem Mathias Petersen (SPD)

Er ist der Bundesminister, den so gut wie keiner kennt. Selbst politisch interessierte Bürger haben Fragezeichen im Gesicht, wenn sie nach Wolfgang Schmidt gefragt werden. Dabei ist der Mann einer der mächtigsten Politiker der Republik, Freund und Begleiter von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seit frühen Tagen. Er war persönlicher Referent von Scholz, dann Büroleiter in dessen Zeit als SPD-Generalsekretär. Nachdem Scholz zum Ersten Bürgermeister Hamburgs aufgestiegen war, hielt Schmidt ihm als Chef der Senatskanzlei im Rang eines Staatsrats den Rücken frei, galt als »inoffizieller Außenminister Hamburgs«, war für die Organisation des G 20-Gipfels in Hamburg im Juli 2017 mitverantwortlich. Natürlich nahm Scholz ihn mit ins Bundesfinanzministerium, dort war er Staatssekretär – im Dezember 2021 schließlich Chef des Kanzleramts.

Kein Wunder also, dass einer der seltenen öffentlichen Auftritte Schmidts am Freitag nachmittag mit Spannung erwartet wurde – die Anhörung des Ministers vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zu den kriminellen »Cum Ex«-Machenschaften, die als größter Steuerraub in der Geschichte der BRD gelten. Wer geglaubt hatte, dass mit der kürzlichen Anhörung von Scholz das Ende der Fahnenstange erreicht war, was das kabarettistische Format angeht, der sah sich getäuscht.

Schmidt legte noch einen drauf, allerdings mit einer etwas anderen Taktik als Scholz. Wo der Bundeskanzler wortkarg bis einsilbig auf Fragen der PUA-Mitglieder reagierte, deckte der Kanzleramtsminister - Jurist wie sein Chef - die Abgeordneten mit einem nicht endenden Wortschwall zu. Zur Klärung der Frage, warum der Hamburger Senat und die Steuerverwaltung der Hansestadt bereit waren, eine Steuerschuld der Warburg-Bank in Millionenhöhe verjähren zu lassen, trug der Gast aus Berlin allerdings wenig bei.

Dafür erheiterte er manchen Zuhörer durch unfreiwillige Komik. So belehrte er etwa die Abgeordneten, im Rechtsstaat habe man sich an geltendes Recht zu halten, was er selbst natürlich immer getan habe und noch tue. »So ist die Rechtslage, so ist das Gesetz«, rief er einem Fragesteller zu und ergänzte, er rede »über das Objektive«, die PUA-Mitglieder dagegen »über den subjektiven Teil«.

An dieser Stelle fuhr Norbert Hackbusch, Obmann der Partei Die Linke im Ausschuss, aus der Haut. Schmidt rede »wie ein Sachverständiger, nicht wie ein Zeuge«, warf er ein. Doch der Ausschussvorsitzende Matthais Petersen (SPD) fuhr Hackbusch in die Parade: Er sei jetzt nicht dran. Überhaupt bemühten sich die SPD-Vertreter im Ausschuss nach Kräften, dem Zeugen die Bälle zuzuspielen, so etwa der Obmann der Sozialdemokraten, Milan Pein.

Die Vorwürfe einer Einflussnahme von führenden SPD-Politikern auf Entscheidungen der Finanzbehörden in Sachen Cum Ex bezeichnete Schmidt als aufgeklärt. Es seien Tausende Aktenseiten gesichtet und viele Zeugen befragt worden, erklärte er. Nun herrsche mehr Klarheit und er traue sich zu sagen, dass die Finanzverwaltung ihre Entscheidung in Bezug auf die Hamburger Warburg-Bank eigenständig getroffen habe. »Man kann jetzt beklagen, dass keine andere Entscheidung getroffen worden ist«, führte er mit Blick auf das Verhalten der Hamburger Steuerverwaltung aus. Gleichwohl würde er sich freuen, »wenn wir jetzt weitergehen könnten und diejenigen verfolgen, die verfolgt werden müssen«.

Das hätte er vielleicht lieber nicht sagen sollen, denn parallel zur Sitzung im Hamburger Rathaus wurde öffentlich Max Warburg und Christian Olearius Bundeskanzler Olaf Scholz unter Druck setzen. Laut einem aktuellen Bericht des Spiegel gibt es offenbar Bewegung rund um ein als vertraulich eingestuftes Protokoll des Finanzausschusses des Bundestags. Im September 2020 hatte Scholz dort unter anderem zu den Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank ausgesagt. So habe sich das Bundesfinanzministerium bislang mit Hinweis auf das Steuergeheimnis gegen eine Veröffentlichung ausgesprochen. Laut Spiegel sieht man dort »keinen Anlass zu der Annahme«, dass die Verantwortlichen der Warburg-Bank ihr Steuergeheimnis lüften wollten. Nun aber zitiert das Nachrichtenmagazin zum einen den Sprecher der Eigentümer und der Bank mit der Aussage, sie würden »in dieser Frage selbstverständlich nicht ihr Recht auf das Steuergeheimnis geltend machen.« Zum anderen habe auch der Anwalt von Christian Olearius angekündigt, der »Veröffentlichung einer ungeschwärzten Fassung des Protokolls« zuzustimmen. Bislang hatte Olaf Scholz stets behauptet, sich nicht an Inhalte von Gesprächen in den Jahren 2016 und 2017 mit der Bank oder Olearius erinnern zu können.