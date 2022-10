Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Pjöngjang. Nordkorea hat am frühen Sonntag morgen erneut zwei ballistische Raketen Richtung Osten ins Meer abgefeuert. Nach Angaben der südkoreanischen Armee war es bereits der siebte Raketenstart innerhalb von zwei Wochen. Die erneuten Raketenstarts erfolgten nur wenige Stunden nach US-geführten Militärübungen in der Region. Auf einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Seoul nach dem Raketentest kündigten südkoreanische Vertreter an, die Zusammenarbeit mit den USA und Japan verstärken zu wollen, wie es in einer Erklärung hieß. (AFP/jW)