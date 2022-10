Israelische Soldatin und Palästinenser getötet

Jerusalem. Nach einem tödlichen Angriff auf eine israelische Soldatin an einem Kontrollpunkt im besetzten Ostjerusalem fahnden die israelischen Einsatzkräfte nach dem Täter. Nach Polizeiangaben erlag die 18jährige Soldatin ihren Verletzungen, nachdem sie am Samstag abend durch Schüsse auf den Kontrollpunkt nahe dem palästinensischen Flüchtlingslager Schuafat getroffen worden war. Ein 30jähriger Israeli kam mit einem Kopfschuss ins Krankenhaus, zwei Grenzpolizisten wurden durch Splitter leicht verletzt. Drei junge Palästinenser wurden nach Polizeiangaben wegen mutmaßlicher Verstrickung in den Angriff festgenommen. Zuvor waren am Samstag bei einem israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland zwei palästinensische Jugendliche erschossen worden. Der Einsatz richtete sich laut der israelischen Armee gegen ein 25jähriges Mitglied der Organisation »Islamischer Dschihad«.(AFP/jW)