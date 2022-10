Demos für Recht auf Abtreibung in USA

Washington. Rund einen Monat vor den Kongresszwischenwahlen in den USA haben am Sonnabend Tausende Menschen in mehreren Städten für das Recht auf Abtreibung protestiert. »Wir werden nicht zurückgehen«, rief die überwiegend aus Frauen bestehende Menschenmenge in der Hauptstadt Washington. Auf Plakaten forderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration zudem einen »feministischen Tsunami« und riefen dazu auf, für den Schutz der Frauenrechte zu stimmen. Der Supreme Court hatte im Juni das seit fast 50 Jahren verankerte landesweite Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Seitdem haben mehrere Bundesstaaten Abtreibungsverbote verhängt oder Abbrüche deutlich eingeschränkt. (AFP/jW)