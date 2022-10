Gasfeld Karisch an Israels Fördersystem angeschlossen

Tel Aviv. Trotz fehlender Einigung mit dem Libanon im Streit um die künftige Seegrenze ist das Gasfeld Karisch im Mittelmeer bereits an Israels nationales Fördersystem angeschlossen worden. Das britisch-griechische Unternehmen Energean teilte am Sonntag mit, als Teil eines Tests sei erstmals Gas in umgekehrter Richtung, also von der Küste in Richtung Plattform transportiert worden. Dabei handelt es sich um eine Prüfung der Systeme. Israel und Libanon beanspruchen das Gasfeld als ausschließliche Wirtschaftszone. (dpa/jW)