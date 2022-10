Ukraine: Viele Tote in Saporischschja

Kiew. Bei einem russischen Angriff auf Ziele in der ukrainischen Großstadt Saporischschja sind in der Nacht zum Sonntag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Diese Zahl nannte die ukrainische Stadtverwaltung; andere Quellen sprachen von 17 oder 18 Toten sowie rund 50 Verletzten. Unklarheit herrscht auch über das Ziel des Angriffs. Russische Medien sprechen von einem Stützpunkt der ukrainischen Armee, wo Kasernengebäude und Materiallager getroffen worden seien. Die Stadtverwaltung veröffentlichte Fotos eines teilweise zerstörten Wohnhochhauses und von verletzten Zivilisten. Das ukrainische Portal strana.news veröffentlichte dagegen ein angeblich in Saporischschja entstandenes Foto eines zerstörten Schützenpanzerwagens. (rl)