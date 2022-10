270 Billionen US-Dollar für Klimaziele nötig

Zürich. Die weltweiten Investitionen in den Klimaschutz müssen nach Einschätzung des Schweizer Rückversicherers Swiss Re drastisch hochgefahren werden, damit die Ziele des Pariser Abkommens erreicht werden, so ein Reuters-Bericht vom Freitag. Gut 270 Billionen US-Dollar seien nötig, um im Jahr 2050 bei null CO2-Emissionen zu landen, hieß es in einer Studie des Konzerns. Wenn die Investitionen in die Dekarbonisierung »mit dem bisherigen Tempo weitersteigen, wird das Zieljahr 2050 für Netto-Null-Emissionen wohl um 20 Jahre verfehlt«, erklärte Jérôme Haegeli von Swiss Re. (Reuters/jW)