Nur Platz elf

Frankfurt am Main. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer hat es vor der Weltmeisterschaft in Katar nicht in die Top Ten der FIFA-Weltrangliste geschafft. Nach der jüngsten Niederlage gegen Ungarn und dem Remis in England steht die DFB-Auswahl in der am Donnerstag vom Weltverband veröffentlichten Rangliste mit 1.658,96 Punkten weiter auf Platz elf. Angeführt wird das Klassement vom fünfmaligen Weltmeister Brasilien (1.837,56). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Belgien und Argentinien. (dpa/jW)