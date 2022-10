Oslo erwartet Rekorde bei Einnahmen aus Gas und Öl

Oslo. Norwegen rechnet für das kommende Jahr aus seinem Öl- und Gasgeschäft mit Rekordeinnahmen. Das norwegische Finanzministerium führte am Donnerstag in seinem Haushaltsentwurf für 2023 Einnahmen von umgerechnet rund 132 Milliarden Euro auf, so viel wie noch nie. Norwegen ist größter Gaslieferant für Europa und weltweit ein wichtiges Ölförderland. Die Gaspreise in Europa haben sich in diesem Jahr in etwa verdreifacht. (Reuters/jW)