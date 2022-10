TPLF sagt Teilnahme an Friedensgesprächen zu

Addis Abeba. Die TPLF-Miliz aus Äthiopien hat der Aufnahme von Friedensgesprächen mit der Zentralregierung in Addis Abeba zugestimmt. Das geht aus einer Mitteilung des TPLF-Vorsitzenden, Debretsion Gebremichael, vom Mittwoch abend hervor. Zuvor hatte bereits die Zentralregierung erklärt, an den von der Afrikanischen Union (AU) geleiteten Friedensgesprächen teilnehmen zu wollen. Sie sollen am 8. Oktober in Südafrika beginnen. (dpa/jW)