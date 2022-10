Syrien: Todesopfer nach US-Hubschraubereinsatz

Damaskus. Im Nordosten Syriens hat es nach Angaben syrischer Medien einen Einsatz der US-Armee gegeben, bei dem ein Mensch getötet wurde. Wie das Staatsfernsehen am Donnerstag berichtete, vollzogen die US-Streitkräfte mit mehreren Helikop­tern einen »Landeeinsatz« im Dorf Muluk Sarai nahe Kamischli in der nordöstlichen Provinz Hasaka. Ein Sprecher des Zentralkommandos der US-Armee sagte auf AFP-Anfrage, er habe derzeit »nichts mitzuteilen«. Ein Dorfbewohner berichtete der AFP, drei US-Hubschrauber mit Soldaten an Bord seien in der Nacht in dem Ort gelandet. Die Soldaten hätten ein Haus gestürmt, einen Menschen getötet und mehrere weitere gefangengenommen. (AFP/jW)