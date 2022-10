Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel

Seoul. Nordkorea hat zwölf Kampfflugzeuge in die Nähe der Grenze zu Südkorea entsandt. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab am Donnerstag berichtete, sollen diese einer ersten Einschätzung zufolge Schießübungen durchgeführt haben. Südkorea schickte 30 Kampfflugzeuge in das Grenzgebiet. Erst am Donnerstag morgen hat Nordkorea seine Serie von Raketentests fortgesetzt und erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. (dpa/jW)