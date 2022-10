Musk will Twitter nun doch kaufen

San Francisco. Milliardär Elon Musk will die Übernahme des Onlinedienstes Twitter nun doch vollziehen. Das erklärte der Tesla-Chef am Dienstag (Ortszeit) in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC. Ein Rechtsstreit um den Milliardendeal könnte so kurz vor dem ersten Gerichtstermin beigelegt werden. Musk habe vorgeschlagen, den Deal zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 54,20 US-Dollar pro Aktie durchzuführen, erklärten seine Anwälte. Damit würde die Übernahme rund 44 Milliarden US-Dollar kosten. (dpa/jW)