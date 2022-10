USA und Südkorea drohen Pjöngjang militärisch

Seoul. Einen Tag nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region Geschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte am Mittwoch mit, die USA und Südkorea hätten vier Boden-Boden-Raketen in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geschossen. Ebenfalls am Mittwoch stürzte eine weitere Rakete der südkoreanischen Armee nach einem Fehlstart zu Boden. Die Agentur Yonhap berichtete zudem unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab, dass die USA erneut einen Flugzeugträger in die Gewässer östlich der Koreanischen Halbinsel entsenden. (dpa/jW)