Ex-Bafin-Chef wechselt zu US-Finanzinvestor

Frankfurt am Main. Der ehemalige Präsident der Finanzaufsicht Bafin, Felix Hufeld, heuert beim US-Finanzinvestor Apollo an. Der 61jährige übernehme eine Tätigkeit als Senior Advisor, sagte eine mit der Berufung vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Hufeld hatte Anfang 2021 im Zuge des Wirecard-Skandals bei der Bafin den Hut nehmen müssen. Seine »Abkühlungsphase«, in der er keine neuen Aufgaben übernehmen durfte, ist im Frühjahr abgelaufen. Apollo ist in Deutschland auch im Banken- und Versicherungssektor aktiv, der von der Bafin überwacht wird. Der Investor ist einer von drei Eigentümern der Oldenburgischen Landesbank (OLB), die auf Expansionskurs ist und an die Börse strebt. Auch an Athora, einem Abwickler von Lebensversicherungsportfolien, sind die Amerikaner indirekt beteiligt. (Reuters/jW)