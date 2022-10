Moskau sanktioniert Treuhand-Gasspeicher

Moskau. Die russische Regierung hat Sanktionen gegen die deutsche Erdgasspeicher Peissen GmbH verhängt. Einen entsprechenden Erlass habe Regierungschef Michail Mischustin bereits am 30. September unterzeichnet, wie die Nachrichtenagentur Interfax am Montag abend mitteilte. Das Unternehmen gehörte bis zum Frühjahr zur Hälfte dem russischen Energieversorger Gasprom, dessen Anteile wurden dann treuhänderisch von der Bundesnetzagentur übernommen. Moskau sprach von einer Enteignung und setzte zunächst Gasprom Germania auf eine schwarze Liste. Nun steht auch die Erdgasspeicher Peissen GmbH darauf. Sie managt den viertgrößten europäischen Erdgasspeicher namens »Katharina« in Sachsen-Anhalt. (Reuters/jW)