BRD-Abgeordnete setzen Taiwan-Besuch fort

Taipeh. Unter Missachtung des »Ein-China-Prinzips« setzt sich eine Gruppe deutscher Parlamentarier für eine Mitwirkung Taiwans in internationalen Organisationen ein. Es sei »irrwitzig und sehr dumm«, die Insel von Organisationen wie der Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) oder der Weltgesundheitsversammlung (WHA) auszuschließen, sagte der Vorsitzende des parlamentarischen Freundeskreises für die Beziehungen zu Taiwan, Klaus-Peter Willsch (CDU), der dpa am Dienstag in Taipeh. Die sechs Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen setzten ihren fünftägigen Besuch in Taiwan am Dienstag mit Gesprächen mit Parlamentschef You Si-kun und taiwanischen Abgeordneten fort. (dpa/jW)