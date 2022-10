Ecuador: Tote nach Kämpfen in Gefängnis

Latacunga. Bei Kämpfen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 15 Menschen gestorben. Mindestens 21 weitere seien verletzt worden, teilte die nationale Gefängnisbehörde SNAI des südamerikanischen Landes am Montag (Ortszeit) mit. Die Auseinandersetzungen ereigneten sich demnach in einem Gefängnis in der Stadt Latacunga, etwa 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Quito. Im vergangenen Jahr kamen in ecuadorianischen Gefängnissen über 200 Menschen ums Leben. (dpa/jW)