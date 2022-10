Unterfranken: Keine Beweise für Drohnen

Wildflecken. Die Polizei hat bisher keine Beweise dafür, dass der Bundeswehr-Truppenübungsplatz im unterfränkischen Wildflecken mit Drohnen überflogen wurde. »Wir können nicht bestätigen, dass da Drohnen waren«, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Würzburg. Auf dem Übungsplatz werden dem Vernehmen nach ukrainische Soldaten ausgebildet. Laut Bundesverteidigungsministerium hatten in der Nacht zum 1. Oktober wiederholt Drohnen das Gelände überflogen. (dpa/jW)