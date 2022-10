Zweite Metalltarifrunde im Norden ohne Ergebnis

Hamburg. In der Tarifrunde für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ist auch in Norddeutschland die zweite Verhandlung ohne Ergebnis geblieben. Wie die IG Metall am Dienstag mitteilte, legte die Unternehmerseite im Bezirk Küste (Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) sowie im Bezirk Niedersachsen kein Angebot vor. Die Gewerkschaft bereite sich nun »intensiv« auf Warnstreiks ab dem 29. Oktober vor. In Nordrhein-Westfalen war die zweite Verhandlung in der vergangenen Woche ebenfalls ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Auch hier sind Warnstreiks ab Ende Oktober möglich. (AFP/jW)