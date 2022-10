Taliban verlieren offenbar Kontrolle über Distrikt

Kabul. In Afghanistan hat die sogenannte Nationale Widerstandsfront (NRF) eigenen Angaben zufolge einen Teil der nordöstlichen Provinz Badachschan von den Taliban zurückerobert. Ein Anwohner bestätigte der dpa am Dienstag, dass der Distrikt Shekai mit rund 30.000 Einwohnern seit Montag teilweise unter Kontrolle der Front sei. Für die Taliban wäre es das erste Gebiet, dass sie an die NRF verlieren. Ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul bezeichnete die Aussagen der NRF als »Lügen« und »falsche Gerüchte«. Unabhängig ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen. (dpa/jW)