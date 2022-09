Marokko zu Arabischem Gipfel in Algerien eingeladen

Moroccan Royal Palace/AP Wer am Ende kommt, ist noch offen: König Mohammed VI. (M) mit Regierung (Fez, 7.10.2021)

Rabat. Die Einladung erfolgt inmitten angespannter diplomatischer Beziehungen zwischen Marokko und Algerien. Am Dienstag teilte das Außenministerium in Rabat mit, dass Algerien König Mohammed VI. eingeladen hat, im November an einem Gipfel der Arabischen Liga in Algier teilzunehmen. Der algerische Justizminister Abderrachid Tabi habe demnach Außenminister Nasser Bourita ein entsprechendes Schreiben bei seinem Besuch in der marokkanischen Hauptstadt überreicht. Der Gipfel soll am 1. und 2. November stattfinden.

Unklar ist noch, wer Marokko bei dem Treffen in der algerischen Hauptstadt vertreten wird. Nach Angaben der Zeitschrift Jeune Afrique wird der König teilnehmen, eine offizielle Bestätigung liegt jedoch nicht vor. Marokkanischen Medien zufolge werden Premierminister Aziz Akhannouch und Bourita nach Algier reisen.

König Mohammed forderte Ende Juli erneut die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Algerien, das die diplomatischen Beziehungen zu Rabat im vergangenen Jahr abgebrochen hatte. Hintergrund ist die Krise um die von Marokko besetzte Westsahara, in der seit Ende 2020 wieder Krieg zwischen dem Königreich und der von Algier unterstützten Polisario-Front herrscht.

Algerien brach die Beziehungen im August 2021 ab und warf Rabat »feindselige Handlungen« vor, ein Schritt, den Marokko als »völlig ungerechtfertigt« bezeichnete. (AFP/jW)