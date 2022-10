NGG: Streik bei Essenversorger in Dresden

Dresden. Am vergangenen Mittwoch hatte die Lebensmittelgewerkschaft NGG zu einem mehrstündigen Streik beim Schul- und Kitaverpfleger »Vielfalt Menü« am Standort Kesselsdorf bei Dresden aufgerufen. Die Tarifverhandlungen um höhere Löhne für die Beschäftigten bei einem der größten Essenversorger in Ostdeutschland stehen vor dem Scheitern. Insgesamt arbeiten bei dem Caterer rund 1.000 Beschäftigte, überwiegend im Osten. »Uns kann die Arbeit der Beschäftigten, die täglich unsere Kinder in den Kindertagesstätten und Schulen mit Essen versorgen, nicht egal sein. Sie müssen von ihrer Arbeit leben können und haben mehr als den Mindestlohn verdient«, wird die zuständigen Gewerkschaftssekretärin Romy Grahnert in einer gleichentags verbreiteten Mitteilung zitiert. Weitere Arbeitsniederlegungen sollen folgen. (jW)