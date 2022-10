Kohlekraftwerk wieder in Betrieb

Saint-Avold. Angesichts der Energiekrise und des Ausfalls vieler Atomkraftwerke nahm Frankreich am Wochenende das Kohlekraftwerk in Saint-Avold bei Saarbrücken wieder in Betrieb, berichtete dpa am Sonnabend. Zunächst befristet bis Ende 2023 soll das erst Ende März vom Netz gegangene Kraftwerk Émile-Huchet wieder Strom produzieren, hatte das Energieministerium in Paris beschlossen. Bis auf ein Reservekraftwerk ist das Werk in Lothringen das letzte seiner Art in Frankreich. (dpa/jW)