ESRB sieht Finanzstabilität in Gefahr

Frankfurt am Main. Der European Systemic Risk Board (ESRB) sprach am vergangenen Donnerstag erstmals seit seinem Bestehen 2011 eine »allgemeine Warnung« aus. Demnach stehe das europäische Finanzsystem vor einer »Reihe schwerwiegender Risiken für die Finanzstabilität«. Schlechte Konjunkturaussichten samt etwaigen Insolvenzwellen, Einbruch der Preise von Vermögenswerten und geringerer Profitabilität von Finanzinstituten belasteten die Wirtschaftsentwicklung. Ferner könnten diese Risiken gleichzeitig eintreten, sich dabei »beeinflussen und ihre Auswirkungen verstärken«, so der ESRB weiter. (jW)