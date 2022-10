Burkina Faso: Junta-Chef flieht nach Putsch

Ouagadougou. Der nach dem Putsch im westafrikanischen Burkina Faso abgesetzte Chef der Militärjunta, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ist laut nicht namentlich genannten Diplomaten ins Nachbarland Togo geflohen. Zuvor habe »Damiba selbst seinen Rücktritt angeboten, um Konfrontationen (…) zu vermeiden«, erklärten führende Religions- und Kommunenvertreter des Landes am Sonntag abend. Nachdem eine Gruppe von Militärs unter der Führung von Ibrahim Traoré am Freitag abend die Absetzung von Damiba verkündet hatte, war es in Burkina Faso zu Spannungen und Protesten gegen französische Einrichtungen gekommen. Als Begründung für den Putsch nannten die Rebellen »die kontinuierliche Verschlechterung der Sicherheitslage«. (AFP/jW)