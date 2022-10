Mieter über hohe Nebenkosten besorgt

Frankfurt am Main. Angesichts der hohen Gas- und Strompreise fürchten viele Mieter in Deutschland steigende Nebenkosten. Manche sparen auch schon gezielt für den Fall hoher Nachforderungen, zeigt eine repräsentative Umfrage des Energiedienstleisters Ista, über die dpa am Sonnabend berichtete. Rund 80 Prozent der Mieterinnen und Mieter machten sich im September Sorgen, dass sie 2023 eine hohe Nebenkostenabrechnung erwartet. Im Mai waren es laut der Angaben erst 68 Prozent. Gut die Hälfte der Mieter will zusätzliche Nebenkosten über höhere monatliche Abschläge im voraus bezahlen. (dpa/jW)