Gaspreisdeckel bis Sommer 2024 nötig

Stuttgart. Die geplante Gaspreisbremse muss nach Einschätzung der Bundesnetzagentur für einen Zeitraum von fast zwei Jahren gelten. »Mindestens bis Sommer 2024 werden wir in irgendeiner Art von angespannten Situation sein«, sagte Netzagentur-Präsident Klaus Müller in einem am Sonntag veröffentlichten Podcast des baden-württembergischen Finanzministers Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen). Der Gaspreisdeckel werde »mit Sicherheit« bis dahin gebraucht. Die Mengen an russischem Gas, die ersetzt werden müssten, seien »riesengroß«. (dpa/jW)