35-Stunden-Woche bei Betrieben im Osten

Berlin. Bei der Angleichung der Arbeitszeiten an das Niveau im Westen sind die Betriebe der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland aus Sicht der IG Metall auf einem guten Weg. Rund ein Jahr nach einer entsprechenden Rahmentarifvereinbarung mit den Unternehmen habe die Gewerkschaft inzwischen »für fast 80 Prozent unserer Mitglieder in den verbandsgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Berlin, Brandenburg und Sachsen die schrittweise Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden durchgesetzt«, teilte Bezirksleiterin Irene Schulz am Montag mit. (dpa/jW)