Angriff auf Pipelines: Ermittlungen möglich

Berlin. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hält deutsche Ermittlungen zu den Explosionen an den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 für denkbar. Es sei »möglich, dass hier eine Straftat begangen wurde, für die der Generalbundesanwalt die Strafverfolgung übernehmen könnte«, sagte er Bild am Sonntag. In dem Fall würde es »möglicherweise um eine verfassungsfeindliche Sabotage mit Auswirkungen auf Deutschland« gehen, sagte Buschmann, der anfügte: »Wir würden die Verantwortlichen jagen – mit allen Instrumenten, die unserem Rechtsstaat zur Verfügung stehen.« Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte zuvor eine Untersuchung der Vorfälle durch eine gemeinsame Gruppe von Ermittlern aus Deutschland, Dänemark und Schweden angekündigt. (AFP/jW)