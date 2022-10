Florida: Nach Hurrikan steigt Zahl der Opfer

Washington. Nach dem Hurrikan »Ian« steigen vor allem im US-Bundesstaat Florida die Opferzahlen. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden bisher rund 80 Todesfälle gemeldet, wie die Tageszeitung New York Times und der Sender CBS berichteten. Allein im Bezirk Lee County, in dem »Ian« mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf Land traf, kamen mindestens 42 Menschen ums Leben, wie Sheriff Carmine Marceno am Sonntag bekanntgab. Auch nachdem der Wirbelsturm längst weitergezogen war, waren einige Orte in Florida noch von Überschwemmungen betroffen, weil der Boden kein Wasser mehr aufnahm. (dpa/jW)