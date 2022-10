GB: Spitzensteuersatz für Reiche bleibt

Birmingham. Nach heftiger Kritik an ihren Wirtschaftsplänen hat die britische Regierung eine Kehrtwende vollzogen. Finanzminister Kwasi Kwarteng (Foto) kündigte am Montag morgen in Birmingham an, den Spitzensteuersatz von 45 Prozent für Topverdiener doch nicht zu streichen. »Wir haben es verstanden, wir haben zugehört«, schrieb der konservative Politiker in einem auf Twitter veröffentlichten Statement. Zuvor hatten bereits prominente Mitglieder der Tory-Partei die Steuergeschenke und die enorme Staatsverschuldung scharf kritisiert und angedeutet, im Parlament dagegen stimmen zu wollen. Die Regierung musste eine Rebellion in der eigenen Partei befürchten. Kwarteng hatte vor rund einer Woche die Steuersenkungen angekündigt, von der vor allem die Reichsten auf der Insel profitiert hätten. (dpa/jW)