Teheran: Einsatzkräfte greifen Studenten an

Teheran. Inmitten der Proteste nach dem Tod der jungen Kurdin Jina (Mahsa) Amini im Iran ist es auf einem Universitätscampus in Teheran zu Angriffen von Einsatzkräften auf Studenten gekommen. Rund 200 Studenten hätten sich am Sonntag nachmittag auf dem Gelände der renommierten Scharif-Universität versammelt und mit Sprüchen wie »Frau, Leben, Freiheit« und »Studenten ziehen den Tod der Demütigung vor« gegen das religiöse System des islamischen Landes protestiert, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. Die Polizei schoss demnach mit Farbkugeln auf die Studenten und setzte Tränengas ein. Am Abend waren der Nachrichtenagentur zufolge Einsatzkräfte in Zivil und Polizeibeamte vor einem Eingang der Universität stationiert. Die Universität habe angekündigt, dass die Kurse ab Montag online stattfinden sollen, hieß es. (AFP/jW)