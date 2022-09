Militär: Taiwan baut auf Eigenständigkeit

Kaohsiung. Taiwan will nach Angaben von »Präsidentin« Tsai Ing-wen seine militärischen Fähigkeiten ausbauen. Bei der Indienstnahme des ersten eigenständig gebauten amphibischen Transportschiffes sagte Tsai am Freitag in der Hafenstadt Kaohsiung, ihre Regierung sei entschlossen, Taiwans »autonome Verteidigungskapazitäten« zu erweitern. Taiwan wird stark durch Rüstungslieferungen aus den USA unterstützt, was in Beijing, das die Insel als Teil Chinas betrachtet, für Empörung sorgt. An diesem Sonntag soll eine Delegation von Bundestagsabgeordneten zu einem fünftägigen Besuch in Taipeh eintreffen. (dpa/jW)