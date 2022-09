Linksfraktion: Nächster Konflikt droht

Berlin. In der Fraktion Die Linke im Bundestag bahnt sich die nächste Auseinandersetzung um die Abgeordnete Sahra Wagenknecht an. Nach einer Meldung des Spiegels vom Donnerstag abend überlegt Wagenknecht, das Amt als energiepolitische Sprecherin der Fraktion anzustreben. Der Thüringer Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert hatte kürzlich angekündigt, das Sprecheramt und seinen Sitz im Energieausschuss aufzugeben. Interesse daran hatte danach der ehemalige Parteichef Bernd Riexinger bekundet. Mitglieder der Fraktion erklärten nach Angaben des Spiegels, es sei »eine weitere Provokation für ihre innerparteilichen Gegner«, wenn diese Posten an Wagenknecht gehen. (jW)