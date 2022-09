Spekulationen über Putsch in Burkina Faso

Ouagadougou. Nach nächtlichen Schießereien hat sich am Freitag das Militär im westafrikanischen Burkina Faso an zentralen Punkten der Hauptstadt Ouagadougou positioniert. Soldaten versperrten den Zugang zum Präsidentenpalast und vor militärischen Stützpunkten in der Stadt. In der Nacht waren in Ouagadougou Schüsse zu hören gewesen, auch sei es zu einer Detonation in der Nähe des Präsidentenpalasts gekommen. Um Spekulationen über einen zweiten Putsch innerhalb von acht Monaten zu entkräften, erklärte der Chef der Militärregierung, Paul-Henri Sandaogo Damiba, am Freitag in einer Mitteilung, es habe »Verstimmungen bei gewissen Mitgliedern der nationalen Streitkräfte« gegeben. Um die »unübersichtliche Situation« zu klären, werde nun verhandelt. (dpa/AFP/Reuters/jW)