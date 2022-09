Gute Sicht

jW

Der Fananwalt ist in erster Linie Verfechter der Bürgerrechte, aber natürlich auch Verteidiger von Fußballfans, wenn sie strafrechtlich mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Einen großen Teil der Beratung und Vorbereitung einer Hauptverhandlung nimmt dabei das Aktenstudium ein. Viele Seiten sind zu lesen, Videos zu schauen oder auch mit Zeugen oder Sachverständigen Rücksprache zu halten. Und da sich ein Fußballfan oft im Umfeld eines Stadions aufhält, ist auch Ortskenntnis von Vorteil. So kam vor kurzem ein junger Berliner Fan zu mir, der aufgrund eines Vorfalls bei einem Auswärtsspiel ein Strafverfahren am Hals hatte. Von Anfang an betonte er mir gegenüber seine Unschuld. Nach dem Jugendrecht wird die Sache nicht am Ort des Vorfalls verhandelt, sondern am Wohnsitz des Beschuldigten. Deshalb kam es zum Showdown am Heimatgericht des Fananwalts.

Dem Mandanten wurden Handlungen vorgeworfen, die weder außerhalb eines Stadions noch im Inneren passieren sollten. Ein Polizeibeamter wollte sie auf dem Weg vom Bahnhof zum Gästeblock beobachtet haben. Eigenartig war bereits, dass er der einzige Augenzeuge war, obwohl die gesamten Gästefans wie üblich von einer Hundertschaft der Polizei begleitet wurden. Der Akte war auch zu entnehmen, dass er uneingeschränkte Sicht auf den Mandanten gehabt haben will. In der Hauptverhandlung konnte er sich an nicht mehr viel erinnern. Dass er aber die Tat genau gesehen habe, betonte er sofort. Von der Staatsanwaltschaft kamen keine große Nachfragen, hatte sie doch allein aufgrund dieser Aussage die Anklage gepinselt. Glücklicherweise kannte ich im Gegensatz zu Gericht und Staatsanwaltschaft die Örtlichkeiten genau, schließlich war ich diesen Weg zum Gästeblock schon oft selbst gegangen. So konnte ich sehr genaue Fragen stellen, bei deren Beantwortung der Beamte ins Schlingern kam. Auf einmal war die Sicht dann doch nicht mehr so frei, und für jeden im Saal war spürbar, dass auch Gericht und Staatsanwaltschaft immer mehr an der Aussage des Vertreters von Team Blau zweifelten.

Es kam, wie es kommen musste: Der Mandant wurde freigesprochen und war glücklich. Der Fall macht wieder einmal klar, dass immer gekämpft werden muss, selbst wenn nur Polizistenaussagen in der Akte stehen und die Sache aus Fansicht aussichtslos erscheint. Niemals aufgeben ist die Devise.

»Sport frei!« vom Fananwalt