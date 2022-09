Noch längst nicht am Ziel

Aaron Karasek/aal.photo/imago Feministische Mauer vor dem bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege in München (28.9.2021)

Die Einschränkung reproduktiver Rechte findet nicht nur in Polen, Ungarn oder den USA statt. Der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen, medizinisch auf hohem Niveau durchgeführt, barrierearm erreichbar und mit psychosozialer Begleitung, ist selbst in Ländern, in denen Schwangere unter gewissen Umständen offiziell abbrechen können, kaum gewährleistet. Daran erinnert der »Safe Abortion Day«, also der internationale Tag der sicheren Schwangerschaftsabbrüche, am 28. September. Auch in Deutschland kann es sehr schwer sein, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Vor allem wird es den Betroffenen vielerorts sowohl von staatlicher als auch von medizinischer Seite schwergemacht.

So führen beispielsweise in ganz Bayern lediglich neun öffentliche Kliniken Abbrüche auch nach der gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsindikation durch, weitere 26 zumindest nach medizinischer oder kriminologischer Indikation. Aber nach Angaben des Rechercheverbunds Correctiv, der seit Anfang des Jahres erstmalig in einer Datenbank zugänglich gemacht hat, wo Schwangere einen Abbruch vornehmen lassen können, weigern sich 36 öffentlich finanzierte Krankenhäuser im Freistaat, Abbrüche vorzunehmen, weitere zwölf machten keine Angaben. Deutlich wird also, dass der Versorgungsauftrag auch hierzulande bei weitem nicht erfüllt wird.

Auf solche praktischen Barrieren machten Protestierende am Mittwoch in vielen Städten ebenso aufmerksam wie auf den Missstand, dass der Schwangerschaftsabbruch hierzulande immer noch im Strafgesetzbuch (StGB) geregelt ist. Abbrüche sind in Deutschland nach wie vor illegal und bleiben nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Wobei »noch immer« nur auf einen Teil Deutschlands zutrifft, denn in der DDR war man gesellschaftlich schon deutlich weiter: Am 9. März 1972 trat das »Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft« in Kraft. Innerhalb der ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft konnte die Frau entscheiden, ob sie diese abbrechen wollte. Zwar gab es auch dort eine gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflicht durch das ärztliche Personal, aber keine gesonderten Beratungsstellen, die den Konflikt um eine Schwangerschaft im Namen tragen, wenn die Betroffenen die Entscheidung vielleicht schon getroffen haben, und keine verpflichtenden und bevormundenden Wartezeiten. Für ostdeutsche Frauen ist der Abbruch also schon wieder illegal.

Während sich die Ampelregierung noch immer darauf ausruht, mit Streichung des Paragraphen 219 a StGB genug für die reproduktiven Rechte getan zu haben, stellten Aktivistinnen klar, dass dies maximal ein erster Schritt gewesen sein konnte. Im Juni hat der Bundestag den Paragraphen abgeschafft, der bis dahin ärztlichem Personal untersagt hat, sachlich darüber zu informieren, dass und welche Art der Schwangerschaftsabbrüche sie durchführen. Die Auseinandersetzung über diese fälschlicherweise als »Werbung für Abtreibungen« bezeichnete Informationen hatte sich über mehrere Jahre gezogen.

»Für uns ist klar, dass es mit der Streichung von Paragraph 219 a StGB nicht vorbei ist. Wir brauchen keine Beratungspflicht und keine auferlegte Bedenkzeit beim Schwangerschaftsabbruch. Was wir brauchen, sind ein flächendeckender Zugang zu Abbrüchen in ganz Deutschland und eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuches«, stellte darum auch Eva Kubitz vom »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung« aus Münster und Mitorganisatorin des »Safe Abortion Days« in einer Pressemitteilung dar. Nach Angaben der bundesweiten Vernetzung fanden am Mittwoch 120 Aktionen in 50 Städten statt. Diese Zahl nimmt von Jahr zu Jahr zu. In immer mehr Regionen setzen sich Menschen für reproduktive Rechte ein.

Vielleicht auch, weil immer klarer wird, dass der Kampf für Frauenrechte immer auch ein Abwehrkampf bleibt. In Polen beispielsweise sollen Daten über eine Schwangerschaft ab kommendem Jahr in einem zentralen Register gespeichert werden. Nicht nur vor den restriktiven Abtreibungsgesetzen, die bereits zu mehreren Todesfällen von Schwangeren geführt haben, weil sich Ärzte weigerten, eine lebensbedrohliche Schwangerschaft zu beenden, warnen Aktivistinnen vor Ort, sondern auch vor dieser weiteren Überwachung Schwangerer. Denn für viele Polinnen bleibt schon jetzt nur der Weg ins Ausland.