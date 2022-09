»Das Standesamt ignoriert die Resolution des Bundestags«

imago/United Archives International Zerschossene Häuserfronten während der Massaker an Armeniern (Izmit, 1920)

Sie haben nach Ihrer Einbürgerung in Deutschland eine Namensänderung beantragt und Ihren türkischen Namen Halis durch den armenischen Vornamen Vartan ergänzt. Bevor wir auf die politische Dimension Ihres Falles eingehen: Warum haben Sie diesen Namen für sich gewählt?

Vartan ist der Name des Bruders meiner Großmutter. Er war Anfang der 1920er Jahre aus Istanbul aufgebrochen, um nach dem Genozid an den Armeniern im Ersten Weltkrieg seine Schwester im ostanatolischen Tercan zu suchen, in dem alles Armenische inzwischen ausgelöscht worden war. Er kam dort nie an und wurde wohl ermordet. Sein Name steht für mich für den Mut auf der Suche nach einem kleinen Mädchen – meiner Oma – angesichts dieses unvorstellbaren Verbrechens.

Nachfahren der überlebenden Armenier in der Türkei bekamen dann türkische Namen?

Genau. Ich habe die Namensänderung beantragt, weil die Folgen eines historischen Verbrechens nicht länger in meinem Ausweis dokumentiert sein sollen. Um zu verdeutlichen, wie wichtig die Frage eines Namens über den Türkei-Kontext hinaus ist, verweise ich auf die von der Sittenpolizei in Teheran ermordete Kurdin Jina Amini. Weil sie im Iran ihren kurdischen Namen nicht eintragen lassen konnte, kennt die Welt sie heute als Mahsa Amini, und ihre Familie muss auch nach ihrem Tod um ihren richtigen Namen kämpfen.

Weil das Standesamt für die Namensänderung 400 Euro gefordert hat, haben Sie vor dem Münchner Verwaltungsgericht Klage auf Gebührenbefreiung eingelegt. Ihre Begründung war vor allem politisch. Warum denken Sie, dass Sie von der Gebühr befreit werden sollten?

Ich wehre mich, weil das Standesamt in seiner Praxis die Resolution des Bundestages zum Völkermord an den Armeniern aus dem Jahr 2016 ignoriert. Denn wie darin eingestanden wurde, trug das Deutsche Reich eine Mitverantwortung an diesem Verbrechen. Die damalige Waffenbrüderschaft zwischen Deutschland und dem Osmanischen Reich findet bis heute ihre Fortsetzung durch Waffenlieferungen, durch die Verfolgung kurdischer Menschen auch in Deutschland und durch das Geflüchtetenabkommen mit Erdogan.

Was ist seit Verabschiedung der Bundestagsresolution geschehen, um den Genozid und die Mitverantwortung weiter aufzuarbeiten und den Nachfahren der damaligen Opfer Gerechtigkeit widerfahren zu lassen?

Die Antwort ist sehr kurz: kaum etwas. Aus meinem Beruf heraus habe ich mich insbesondere mit der Fragen der Bildungspolitik auseinandergesetzt. Kinder mit armenischen, aramäischen oder pontosgriechischen Wurzeln treffen in deutschen Schulen auf Mitschüler aus der Türkei, die den Genozid leugnen. Doch wir lassen diese Jugendlichen mit geschichtlichen und politischen Fragen alleine, weil wir über den Genozid nicht aufklären. An den Universitäten ist es nicht besser. Es gibt zum Beispiel keinen Lehrstuhl zur Geschichte und Kultur der Armenier in Nahen und Mittleren Osten. Es wäre eine Aufgabe der Geschichts- und Sozialwissenschaften, die Ökonomie des Völkermordes und ihren Zusammenhang mit der Politik deutlich zu machen. Schließlich war die ursprüngliche Kapitalakkumulation für die türkische Bourgeoisie, die sich am Eigentum der vertriebenen und massakrierten christlichen Bevölkerung bereicherte, die Treibkraft des Völkermordes.

Sie fordern nicht nur Gebührenbefreiung bei der Namensänderung für sich, sondern auch für andere Gruppen. Wer sollte noch davon profitieren?

Als ein Nachfahre einer Genozidüberlebenden möchte ich, dass eine Gebührenbefreiung für alle Nachfahren der Völkermorde an Armeniern, Juden, Sinti und Roma, Herero und Nama gilt. Heute leiden zum Beispiel auch trans Menschen bei einer Namensänderung unter bürokratischem Aufwand und dessen hohen Kosten.

Ihre Klage wurde vom Verwaltungsgericht München abgelehnt, wie Sie am Mittwoch erfahren haben. Mit welcher Begründung?

Es heißt lapidar, dass der Gebührenbescheid unanfechtbar sei. Ich werde aber versuchen, bei der nächsten Instanz gegen diese Entscheidung vorzugehen.