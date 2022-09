Hoher Empfang in Taiwan für BRD-Politiker

Taipeh. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten wird bei ihrem bevorstehenden Besuch in Taiwan ranghoch empfangen. »Präsidentin« Tsai Ing-wen werde nächste Woche mit den sechs Parlamentariern verschiedener Fraktionen zusammentreffen, sagte die Sprecherin des Außenamtes, Joanne Ou, am Donnerstag vor der Presse in Taipeh. Die Gruppe, die von dem CDU-Politiker Klaus-Peter Willsch angeführt wird, wird auch mit weiteren hochrangigen Vertretern der abtrünnigen chinesischen Provinz zusammenkommen. (dpa/jW)