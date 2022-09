Deutsche Wirtschaft steuert in Rezession

Berlin. Rekordinflation und Konjunktureinbruch: Die Energiekrise trifft Deutschland hart. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag ist die jährliche Teuerungsrate im September nun auf zehn Prozent gestiegen. Das hat auch Folgen für die Konjunktur: Nach Einschätzung der größten Wirtschaftsforschungsinstitute steuert die BRD in eine Rezession – mit herben »Wohlstandsverlusten über längere Zeit«, so die ebenfalls am Donnerstag vorgestellte »Herbstprognose«. (dpa/jW)