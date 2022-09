Tropensturm in Florida

Marco Bello/REUTERS

Heftige Winde, Regen und Sturmfluten: »Ian« ist als einer der stärksten Hurrikans in der Geschichte Floridas dort auf Land getroffen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde erreichte der Sturm am Mittwoch nachmittag (Ortszeit) die Westküste des US-Bundesstaates, unter anderem die Stadt Fort Myers (siehe Bild). »Ian« lag dabei nur knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikankategorie, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) mitteilte. Am Dienstag war der Strum in Kuba auf Land getroffen. In dem Staat mit gut elf Millionen Einwohnern fiel der Strom zeitweise landesweit aus. (dpa/jW)